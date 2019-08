Business news: Tanzania, presidente Magufuli inaugura diga idroelettrica di Stigler Gorge

- Il presidente tanzaniano John Pombe Magufuli partecipa oggi all’inaugurazione della diga idroelettrica di Gorge Stiegler, nell’est del paese. Lo riferisce il quotidiano “The Citizen”, secondo cui alla cerimonia sono attesi anche il primo ministro Kassim Majaliwa e altri membri del governo. La diga, costata 3 miliardi di dollari, avrà una capacità di 2.115 megawatt (Mw) e produrrà 5.920 gigawattora /Gwh) di energia all'anno, più del doppio della capacità e dei consumi attuali del paese. La diga, che sarà la quarta più grande in Africa e la nona nel mondo, rientra nell’ambito del progetto regionale di interconnettere la Tanzania, il Kenya, l’Uganda e lo Zambia. La realizzazione della diga ha sollevato aspre polemiche in quanto si trova all’interno della riserva protetta di Selous, uno dei più grandi parchi faunistici del mondo, e ha alimentato preoccupazioni e critiche tra gli ambientalisti che temono per l’incolumità dell'habitat faunistico. (Res)