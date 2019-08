Business news: Sudafrica, disoccupazione in aumento al 29 per cento nel secondo trimestre 2019, dato più alto da 10 anni

- Il tasso di disoccupazione in Sudafrica è salito al 29 per cento nel secondo trimestre, il dato più alto da oltre dieci anni. È quanto emerge dai dati pubblicati oggi dall’Ufficio di statistica del Sudafrica, secondo cui nel periodo considerato più di 6,7 milioni di persone risultavano senza lavoro rispetto a 6,2 milioni registrati nel trimestre precedente, quando il tasso di disoccupazione si era attestato al 27,6 per cento. Secondo i le stime, includendo anche le persone che hanno smesso di cercare lavoro, la percentuale sale al 38,5 per cento nel secondo trimestre 2019, anch’essa in aumento rispetto al 38 per cento del trimestre precedente. (Res)