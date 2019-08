Hong Kong: polizia, 20 arresti dopo le manifestazioni di piazza

- La polizia di Hong Kong ha dichiarato oggi di aver arrestato più di 20 persone per manifestazione illegale, aggressione e altri reati dopo che gli scontri tra manifestanti e autorità sono proseguiti fino a notte fonda. La polizia ha riferito che alcuni violenti manifestanti hanno lanciato bombe a benzina, mattoni, bottiglie di vetro e altri oggetti contro gli ufficiali. Una manifestazione pacifica a favore della democrazia è stata interrotta dopo che i manifestanti hanno ignorato gli appelli della polizia di attenersi alla rotta designata, raggiungendo invece varie località nell'area di Kowloon, nel nord di Hong Kong. Alcuni manifestanti hanno bloccato le strade e un tunnel mentre altri hanno circondato due diverse stazioni di polizia, danneggiando i veicoli parcheggiati all'interno di un lotto. Sempre secondo fonti di polizia, i manifestanti avrebbero inoltre appiccato un incendio. In un altre quartiere, secondo la polizia, i manifestanti hanno lanciato fuochi d'artificio e rotto finestre di edifici residenziali, minacciando la sicurezza dei residenti. Le proteste degli ultimi mesi, arrivate al nono fine settimana consecutivo e innescate da un disegno di legge per le estradizioni verso la Cina continentale, hanno portato in strada milioni di cittadini di Hong Kong. (Cip)