Venezuela: tribunale Usa su Cda Citgo, legittime nomine del presidente del Congresso Guaidò

- Il consiglio di amministrazione di Citgo Petroleum, nominato dal presidente del congresso venezuelano, era legittimo: lo ha stabilito un tribunale degli Stati Uniti, che ha assestato un duro colpo agli sforzi del presidente venezuelano Nicolas Maduro di riprendere il controllo della raffineria con sede in Texas. "Il riconoscimento del presidente del congresso venezuelano Juan Guaidò da parte dell'amministrazione Trump come leader legittimo del paese sudamericano rende legittimi le sue nomine del Citgo", ha disposto il vice cancelliere della Corte del Delaware Kathaleen McCormick. (Was)