Donbass: Zelensky, in autunno si terrà un summit del Formato Normandia

- La prossima riunione dei ministri degli Esteri del Formato Normandia (Francia, Germania, Russia e Ucraina) si terrà a fine agosto, mentre in autunno ci sarà un incontro fra i leader dei quattro paesi. È quanto dichiarato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista al quotidiano “Kommersant”. "Alla fine di agosto, quattro rappresentanti a livello di ministri degli Esteri dovrebbero incontrarsi nel Formato Normandia in Francia. E sarebbe logico fissare un vertice a settembre. Personalmente preferirei all’inizio di settembre”, ha detto il capo dello Stato Ucraino. Da quando si è insediato Zelensky sta spingendo i paesi partner – in particolare Francia e Germania – per favorire la ripresa dei colloqui nel Formato Normandia. (segue) (Rum)