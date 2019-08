Libia: ripresi i voli dall'aeroporto di Mitiga a Tripoli dopo bombardamento

- L'aeroporto internazionale di Mitiga a Tripoli ha annunciato la ripresa dei voli da e per l'aeroporto libico dopo ore di sospensione a causa di nuovi bombardamenti sullo scalo da parte dei caccia di Khalifa Haftar. "Le compagnie aeree dell'aeroporto internazionale di Mitiga riprenderanno i loro voli secondo il programma", ha detto la direzione dell'aeroporto in un briefing via Facebook sabato sera. L'aeroporto internazionale è stato più volte preso di mira durante gli scontri in corso tra le forze del Governo di accordo nazionale (Gna) e quelle dell'Esercito nazionale libico (Lna) iniziati il 4 aprile a Tripoli. (Lit)