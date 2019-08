Torino: Sauze di Cesana, giovedì la camminata della Valle Argentera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camminata della Valle Argentera, evento promosso dal Comune di Sauze di Cesana e patrocinato dalla Città Metropolitana di Torino, è ai nastri di partenza. Sarà una festa per gli sportivi e per tutta la famiglia, in programma giovedì 8 agosto a Sauze di Cesana. La camminata ludico motoria, aperta a tutti (anche agli amici a quattro zampe) secondo le modalità indicate dagli organizzatori dell’a.s.d. Valanga, si svolgerà su di un percorso lungo 5,30 km per un dislivello di 160 metri. Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente in loco il giorno dell'evento a Sauze di Cesana nella zona del maneggio, base di partenza della manifestazione, alle 8,30 e sino a 15 minuti prima della partenza fissata per le 10,30. L’iscrizione costa 10 euro e la quota comprende il pacco gara, la foto personale all’arrivo, il ristoro a fine gara e una t-shirt creata appositamente per la manifestazione. Al termine sono previste le premiazioni per ciascuna categoria, dai giovanissimi agli over 65. (Rpi)