Torino: Sauze di Cesana, giovedì la camminata della Valle Argentera - foto

- La Camminata della Valle Argentera, evento promosso dal Comune di Sauze di Cesana e patrocinato dalla Città Metropolitana di Torino, è ai nastri di partenza. Sarà una festa per gli sportivi e per tutta la famiglia, in programma giovedì 8 agosto a Sauze di Cesana. (Rpi)