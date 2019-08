Serbia-Croazia: ricorre oggi il 24mo anniversario dell’operazione Tempesta

- Ricorre oggi l’anniversario dell’inizio dell’operazione Tempesta svoltasi fra il 4 e il 7 agosto del 1995. Quest’evento viene ricordato in particolare in Croazia e in Serbia, ma con accezioni differenti. Se, infatti, per le autorità e la popolazione croata viene ricordata come una celebrazione che ricorda un avvenimento positivo, a Belgrado è diventata una commemorazione per non dimenticare un momento considerato buio per la storia della Serbia. In Croazia sono previste una serie di manifestazioni a Knin, nella Krajina, fra oggi e domani. In Serbia, invece, è attesa una celebrazione solenne al monastero di Krusedol, a Fruska Gora, cui parteciperanno le più alte cariche dello Stato. (segue) (Seb)