Gli appuntamenti di oggi in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi in Lombardia.REGIONEL'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni, interviene all'evento 'Il piano del Gleno',concerto del pianista e compositore Andrea Tonoli che si terrà presso la diga del Gleno, in Val di Scalve.Diga del Gleno - Vilminore di Scalve/BG (re 11.00)VARIEIl segretario federale Matteo Salvini interviene alla festa della Lega a Colico.Parco giochi, viale Padania Colico/LC (ore 20.30) (Rem)