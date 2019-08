Honduras: presidente Hernandez nega coinvolgimento in traffico di droga

- Il presidente dell'Honduras Juan Orlando Hernandez ha respinto le accuse mosse da un tribunale degli Stati Uniti che lo collega al traffico di droga. "I trafficanti di droga sono in cerca di vendetta contro l'unico presidente che ha fatto quello che andava fatto", ha detto in una conferenza stampa, illustrando in dettaglio i suoi sforzi per arginare le vendite illegali di droga nel paese centroamericano. Hernandez si è espressamente opposto a un servizio dell'emittente di lingua spagnola "Univision", con sede negli Stati Uniti, in cui affermava di essere stato descritto come implicato in una cospirazione finanziaria della campagna. (segue) (Mec)