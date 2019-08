Honduras: presidente Hernandez nega coinvolgimento in traffico di droga (2)

- Un documento diffuso da un tribunale distrettuale degli Stati Uniti implica che il presidente dell'Honduras Juan Orlando Hernandez insieme a suo fratello, Antonio "Tony" Hernandez, e altri funzionari di alto livello - tra cui l'ex presidente Pepe Lobo - avrebbe sfruttato "il traffico di droga per mantenere e rafforzare il potere politico". Il documento di 44 pagine - che è collegato al prossimo processo a Tony Hernandez nel distretto meridionale di New York sul traffico di droga e altre accuse - sintetizza alcune delle prove chiave raccolte dai pubblici ministeri contro l'imputato, che definiscono un "violento, trafficante di droga che presumibilmente ha abusato delle sue connessioni politiche per un tornaconto personale e politico e almeno due volte ha contribuito a organizzare omicidi di rivali del narcotraffico". (segue) (Mec)