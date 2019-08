Libia: Gna impedisce a Salamé di usare l'aeroporto Zuwara e lo costringe ad atterrare a Mitiga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario ai Trasporti nel Governo di accordo nazionale libico (Gna), Hisham Boshkaywat, ha annunciato il rifiuto da parte del suo ministero di concedere il permesso di atterraggio all'inviato delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé, nell'aeroporto di Zuwara a ovest di Tripoli. "Ad oggi, nessun permesso di atterraggio sarà concesso agli aerei di Salamé nell'aeroporto di Zuwara e dovrà atterrare all'aeroporto di Mitiga di Tripoli e utilizzarlo come tutti i libici", ha detto Boshkaywat in un'intervista sul canale Tv “Libia al-Ahrar”. "Rinnovo il mio invito a Salamé e al suo vice a usare l'aeroporto di Mitiga”, ha aggiunto Boshkaywat. Ciò è avvenuto dopo che Salamé ha annunciato la scorsa settimana che avrebbe chiesto il permesso di utilizzo dell'aeroporto di Zuwara invece dell'aeroporto di Mitiga di Tripoli, dopo le polemiche sorte nella capitale libica a seguito del suo briefing dinanzi al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite della scorsa settimana.(Lit)