Indonesia: grande blackout elettrico a Giacarta e nelle province vicine

- Giacarta, la capitale dell'Indonesia, e alcune province limitrofe sull'isola di Giava, sono state colpite da una grave interruzione di corrente elettrica a seguito di problemi in diverse centrali: lo ha reso noto la società elettrica statale Pln in un comunicato stampa. Non è stato immediatamente chiaro per quanto tempo potrebbe durare l'interruzione, anche se sembrava aver colpito la maggior parte delle aree di Giacarta, dove è stato necessario l'uso di generatori in alcuni uffici e appartamenti.(Fim)