Esodo: Coldiretti, no paura code per 1,6 milioni in viaggio con camper

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 1,6 milioni i turisti italiani in viaggio sulle strade delle vacanze con il camper che garantisce ai passeggeri tutti i comfort anche nel caso di lunghe code. E’ quanto è emerso da una analisi Coldiretti/Ixè per quest’estate divulgata nell’ultimo giorno del week end di grande esodo per le partenze ed i primi rientri segnati dallo sciopero dei casellanti sulle autostrade, con bollino rosso. Una allerta che tuttavia secondo Coldiretti/Ixe’ non condiziona il comportamento di piu’ 4 italiani su 10 (42%) che non cambiano la scelta del giorno di partenza o di rientro perché spesso possono godere solo di periodi limitati e prestabiliti di ferie, che costringono a sfruttare al massimo i giorni a disposizione. I meno preoccupati – ha sottolineato la Coldiretti - sono proprio coloro che hanno scelto di viaggiare in camper che garantisce tutti i comodità anche durante il viaggio con la possibilità di mangiare comodamente seduti o di fare un breve sonnellino rigenerante in aree di sosta o magari di cogliere l'occasione per visitare luoghi non programmati uscendo appositamente dall'autostrada ingolfata. La vera ragione che spinge a fare una vacanza in camper è infatti il desiderio – ha continuato la Coldiretti – di godere della libertà e scegliere di visitare mete multiple. La flessibilità – ha precisato la Coldiretti - è la qualità piu’ apprezzata dai camperisti insieme alla possibilità di visitare più luoghi durante il viaggio che consente di fare una esperienza di turismo “integrale” in pochi giorni, ma anche di cambiare idea a seconda delle condizioni del posto o del meteo. (segue) (Ren)