Esodo: Coldiretti, no paura code per 1,6 milioni in viaggio con camper (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’offerta turistica Made in Italy - ha spiegato la Coldiretti – ha colto questa opportunità e lungo tutta la Penisola sono disponibili servizi, aree di sosta e quasi tremila campeggi al mare, nelle città d’arte, in montagna e anche in campagna. Si stima che in Italia – ha evidenziato la Coldiretti – siano presenti circa 12mila piazzole di sosta negli agriturismi italiani che sono particolarmente apprezzate dagli amanti della vacanza all’aria aperta come i camperisti. Molte aziende agrituristiche di Campagna Amica infatti – ha concluso la Coldiretti – si sono attrezzate con l’offerta di colazioni al sacco o con la semplice messa a disposizione di spazi per picnic, tende, roulotte e camper per rispettare le esigenze di indipendenza di chi ama prepararsi da mangiare in piena autonomia ricorrendo eventualmente solo all’acquisto dei prodotti aziendali. Secondo i dati dell'Apc, nel 2018 si è registrato un +20,3% nel mercato del camper nuovo rispetto al 2017, confermando una continua ascesa. (Ren)