Trasporto aereo: record storico di transito passeggeri a luglio in Argentina su voli nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con oltre un milione e mezzo di passeggeri in transito il mese di luglio ha registrato il record assoluto nella storia dell'aviazione civile argentina per quanto riguarda i voli nazionali. Lo ha reso noto il ministero dei Trasporti attraverso un comunicato nel quale si sottolinea che la cifra rappresenta un incremento del 61 per cento rispetto al 2015, anno precedente a quello in cui è stata inaugurata una politica di "liberalizzazione" del trasporto aereo. L'incremento del volume di passeggeri si deve in gran parte all'ingresso delle compagnie low cost, che hanno ampliato l'offerta e prodotto una riduzione del costo dei biglietti. Nel mese di luglio il segmento low-cost ha rappresentato il 20 per cento del mercato con 298 mila passeggeri complessivi. L'aeroporto con maggior volume di passeggeri in assoluto è stato quello di Buenos Aires-Aeroparque, con 1,1 milioni di passeggeri, mentre la rotta più transitata è stata quella Aeroparque-Bariloche con 141 mila viaggiatori. (segue) (Abu)