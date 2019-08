Piemonte: Coldiretti, crescono del 3 per cento le vacanze in agriturismo

- Con il primo fine settimana di agosto al via l’esodo per fuggire dalle città e trovare momenti di relax. In molti quest’anno prediligono le prenotazioni tramite web: il 50% dei 39 milioni di italiani in viaggio durante l'estate ha scelto la prenotazione on line. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia il profondo cambiamento nelle abitudini degli italiani che, sulla base delle indicazioni della rete, più facilmente sono disponibili a cambiare mete e programmi. L’agriturismo continua a piacere tanto che crescono del 3% le presenze nell’estate 2019 spinte dal turismo verde a contatto con la natura ma anche di quello enogastronomico con la capacità di mantenere inalterate le tradizioni culinarie nel tempo che è la qualità più ricercata. “La tendenza è sempre più quella di dirigersi verso gli agriturismi per il pernottamento e per vivere una vera e propria esperienza a 360° - spiegano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale -. Il Piemonte conta circa 300 agriturismi, diffusi in tutte le province, coprendo così dal lago, alla campagna fino alla montagna". (segue) (Rpi)