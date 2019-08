Serbia: ministro Esteri convoca ambasciatori serbi per illustrare situazione Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic ha convocato oggi alcuni ambasciatori di Serbia all'estero per illustrare l'attuale situazione che riguarda la questione del Kosovo. Secondo una nota di Belgrado, Dacic ha avuto una riunione con gli ambasciatori serbi negli Stati Uniti (George Matkovic), in Svezia (Dragan Momcilovic), Argentina (Jela Bacevic) e Algeria (Aleksandar Jovanovic). Nei giorni scorsi il ministro ha avuto un colloquio con gli ambasciatori di Serbia in Portogallo (Oliver Antic), in Austria (Nebojsa Rodic), in Albania (Miroljub Zaric), in Nigeria (Djura Likar) e nella missione presso il Consiglio d'Europa (Aleksandra Djurovic). Secondo una nota diramata allora dal ministero degli Esteri di Belgrado, Dacic ha informato anche in quel caso gli ambasciatori della situazione in Kosovo come pure "degli atti unilaterali di Pristina" che hanno portato ad un'interruzione del dialogo. (Seb)