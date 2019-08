Kosovo-Svizzera: dal primo settembre attivo accordo su pagamento pensioni

- Dal primo settembre i cittadini del Kosovo che hanno lavorato in Svizzera potranno ottenere le pensioni maturate in base ai contributi versati nella previdenza dello Stato elevetico. Questo sviluppo è stato reso possibile, dopo un’attesa di circa dieci anni, dall’accordo firmato tra Kosovo e Svizzera sul riconoscimento delle pensioni. Tale accordo è stato ratificato nelle scorse settimane in entrambi i parlamenti, mentre nelle scorse ore l’ufficio federale svizzero per la previdenza sociale (Bvs) ha reso noto che ii pagamenti delle pensioni per tutti i cittadini del Kosovo che hanno lavorato in Svizzera inizieranno dal primo settembre. I cittadini del Kosovo potranno richiedere le pensioni di vecchiaia e quelle di disabilità senza dover obbligatoriamente vivere in Svizzera.(Kop)