Kosovo: ambasciatore Usa, urgente sviluppo del settore privato

- Il Kosovo ha bisogno di un'espansione del settore privato: lo ha detto l'ambasciatore Usa a Pristina, Philipp Kosnett, nel corso di un evento alla Camera di commercio statunitense nel paese balcanico. Secondo il diplomatico, la crescita economica aiuta a stabilizzare il paese e la regione, oltre a creare nuovi mercati per le aziende Usa. Kosnett ha osservato che oggi il Kosovo registra una crescita del Pil pari al 4 per cento, ma in realtà il paese produce pro capite solo un decimo della media europea. "Ciò significa che per crescere a livello del resto dell'Europa, l'economia del Kosovo dovrebbe crescere dell'8 per cento per i prossimi 30 anni", ha dichiarato.(Kop)