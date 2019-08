Sicurezza: stretto progetto Cimic tra contingente Msu carabinieri e Kosovo police

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Contingente Msu carabinieri, nell'ambito di un progetto Cimic, Civil military cooperation, ha donato oggi, a Pristina, al locale Comando generale della Kosovo police, un pacchetto di attrezzature e aggiornamenti del sistema di foto-segnalamento Afis-Spis. Il sistema permetterà, tramite rilievi foto-dattiloscopici, di identificare coloro che vengono sottoposti agli accertamenti. I dati acquisiti verranno quindi elaborati a livello centrale e immessi in una Banca dati dove verranno confrontati con quelli del soggetto presenti in archivio, sarà possibile quindi addivenire alla sua certa identificazione. Presso il comando di polizia era già installato e in funzione il sistema, e con l’iniziativa odierna sono stati forniti aggiornamenti di software, licenze ed apparecchiature. Ciò permetterà agli agenti di procedere al foto-segnalamento dei soggetti da loro fermati per motivi di giustizia o di identificazione in tempi ancora più brevi e con un notevole incremento di qualità delle informazioni. Con tale evento l’Arma dei carabinieri ha fatto sapere di aver voluto consolidare e ravvivare lo spirito di collaborazione attraverso il Reggimento Msu, con il Comando Kfor, e le istituzioni del Kosovo e soprattutto con la Kosovo police. All’evento, cui ha presenziato il capo della Kosovo police Rashit Qalaj, erano presenti il comandante della missione Kfor, generale D. Lorenzo D’Addario e il comandante del Reggimento Carabinieri Msu, Multinational specialized unit, colonnello Ruggiero Capodivento, il personale della Cimic e una rappresentanza del Reggimento Msu, media locali e nazionali. Il colonnello Capodivento ha anche brevemente esposto le potenzialità e funzionalità del sistema Afis-Spis, comparandolo con quello che quotidianamente le Forze di Polizia utilizzano sul territorio Italiano, facendo anche un resoconto del progetto avviato nel 2009. (Ren)