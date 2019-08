Corea del Sud: esportazioni in calo per l’ottavo mese consecutivo (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina continuano a gravare sull’economia della Corea del Sud, che ha in quei due paesi i principali mercati del proprio export. A giugno le esportazioni sudcoreane sono calate complessivamente del 13,5 per cento su base annua, estendendo la serie annua negativa al settimo mese consecutivo. E’ quanto certificano i dati diffusi nella giornata di oggi dal ministero del Commercio sudcoreano. Le spedizioni in uscita sono ammontate a giugno a 44,18 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 51 miliardi di dollari nello stesso mese del 2018. Sono calate anche le importazioni: meno 11,1 per cento a giugno, a 40 miliardi di dollari. Il mese scorso la Corea del Sud ha dunque conseguito un attivo della bilancia commerciale di 4,17 miliardi di dollari, l’89mo attivo mensile consecutivo. Nei primi sei mesi del 2019 le esportazioni sono calate dell’8,5 per cento su base annua, a 271,5 miliardi di dollari. (segue) (Git)