Difesa: Usa-Giappone, Bolton chiede drastico aumento del contributo di Tokyo

- L’amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, punta ad aumentare sino a cinque volte il contributo del Giappone alle spese di stazionamento delle forze Usa in quel paese asiatico. Lo hanno riferito fonti governative Usa, secondo cui la possibilità è stata illustrata dal consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Trump, John Bolton, durante la recente visita del funzionario in Giappone, il 21 e 22 luglio scorsi. Bolton avrebbe affrontato la questione sia con il ministro degli Esteri giapponese, Taro Kono, sia con il capo del Consiglio di sicurezza nazionale giapponese, Shotaro Yachi. La proposta di Bolton pare essere un’ardita scommessa negoziale, ma prelude a duri negoziati tra Washington e Tokyo in merito al contributo del Giappone alla presenza militare statunitense. Sulla base dell’accordo raggiunto durante l’amministrazione del presidente Barack Obama, valido dal 2016 al 2020, il Giappone si è impegnato a versare 8,7 miliardi di dollari in un quinquennio per le spese di stazionamento delle Forze Usa nel paese. (segue) (Was)