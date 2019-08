Malesia: leader opposizione sollecitano Mahathir a non cedere la premiership (5)

- Il ministro di Stato malese degli Affari economici, Azmin Ali, ha reso dichiarazioni alla Polizia in merito allo scandalo del video che lo vede coinvolto in un rapporto omosessuale con un altro funzionario del paese. Lo ha annunciato all’inizio di questo mese il legale del ministro, N. Surendran. La Polizia ha contattato l’ufficio del ministro, chiedendogli di rendere le dichiarazioni nell’ambito delle indagini sullo scandalo. In Malesia la sodomia è un reato punibile con pene detentive sino a 20 anni, e la vicenda del video, circolato in tutto il paese, ha posto in una situazione di grave imbarazzo l’esecutivo del premier Mahathir Mohamad, già alle prese con gravi tensioni interne alla maggioranza di governo. (segue) (Fim)