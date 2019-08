Generali: utile netto nel primo semestre a 1,8 mld (+34,6 per cento)

- Generali Assicurazioni chiude i primi sei mesi del 2019 con un’utile netto è pari a 1.789 milioni di euro (+34,6 per cento rispetto a gennaio-giugno 2018), mentre l’utile netto normalizzato, che non comprende l’impatto delle plusvalenze derivanti dalle dismissioni, è in aumento del 6,4 per cento a 1.310 milioni di euro. Il risultato operativo del gruppo cresce del 7,6 per cento a 2.724 milioni di euro grazie al “positivo sviluppo - si legge in una nota - di tutti i segmenti di business”, in particolare in quelli Vita e Danni che migliorano per “un’eccellente profittabilità tecnica”, confermata dal combined ratio a 91,8 per cento (-0,2 p.p.), e dal New Business Margin a 4,40 per cento. (Rem)