Generali: Donnet, primo semestre conferma esecuzione efficace piano strategico triennale

- I risultati finanziari di Generali Assicurazioni dei primi sei mesi del 2019 “evidenziano la capacità del gruppo di generare valore sostenibile, finanziario e industriale, per tutti i suoi stakeholder. Il primo semestre dell’anno conferma l’esecuzione efficace e disciplinata del piano strategico triennale ‘Generali 2021’ in tutti i segmenti di business”. Lo afferma in una nota l’ad del gruppo, Philippe Donnet. “Generali è oggi sempre di più un gruppo assicurativo e di asset management globale con un’eccellenza tecnica nel Vita e nel Danni e una expertise distintiva nella gestione del risparmio, che ci consentono di affrontare con successo le sfide competitive del settore per diventare lifetime partner dei nostri clienti”, ha concluso. (Com)