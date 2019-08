Generali: confermati obiettivi piano triennale nonostante calo tassi

- “Nonostante le rinnovate pressioni dovute all’andamento dei tassi” Generali Assicurazioni “conferma gli obiettivi del prossimo triennio, che prevedono una crescita degli utili per azione tra il 6 per cento e l’8 per cento, un RoE medio superiore all’11,5 per cento e un obiettivo di pay-out ratio tra il 55 per cento e il 65 per cento”. È quanto scrive il gruppo in una nota sui conti finanziari consolidati al 30 giugno 2019 in cui si sottolinea come nei primi mesi dell’anno sono proseguiti “il rallentamento complessivo della crescita economica e le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, nonché una debolezza economica nei Paesi industrializzati. Permangono inoltre alcuni temi critici come la Brexit, un calo generalizzato dei tassi di interesse, nonché un clima di incertezza dei mercati finanziari. In tale contesto, il Gruppo sta implementando efficacemente le attività previste dal piano strategico ‘Generali 2021’ avente come priorità il consolidamento della leadership in Europa, il rafforzamento nei mercati ad alto potenziale, l’ottimizzazione finanziaria, l’innovazione e la trasformazione digitale del modello operativo”. (Rem)