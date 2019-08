Generali: utile netto nel primo semestre a 1,8 mld (+34,6 per cento) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) Il risultato non operativo, pari a - 588 milioni di euro, riflette una flessione della performance finanziaria per minori realizzi, che riflettono la programmata politica di sostenere i rendimenti futuri dei propri investimenti. I minori realizzi sono stati solo in parte compensati dalle minori svalutazioni del periodo. Positivo il risultato delle attività operative cessate, che accoglie il profitto di 352 milioni di euro derivante dalla cessione di Generali Leben, nonché il profitto di 128 milioni di euro derivante dalla dismissione delle attività belghe. L’utile del segmento Asset Management è pari a 133 milioni di euro (+22 per cento). La raccolta netta Vita raggiunge 7,4 miliardi di euro (+29,5 per cento) con andamenti positivi in quasi tutti i principali paesi di operatività del Gruppo. Le riserve tecniche salgono a 358 miliardi (+4,3 per cento). I premi del segmento Vita, pari a 24.321 milioni, crescono dello 0,9 per cento per lo sviluppo dei prodotti puro rischio e malattia (+9,3 per cento, grazie in particolare all’evoluzione in Germania, Cina e Austria CEE & Russia - ACEER). I premi Danni aumentano a 11.407 milioni (+3,9 per cento a termini omogenei), grazie allo sviluppo in tutti i principali paesi di operatività. I premi complessivi del Gruppo ammontano a 35,7 miliardi, in aumento dell’1,8 per cento per effetto degli andamenti positivi in entrambi i segmenti di attività. (Rem)