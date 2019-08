Giappone-Corea del Sud: ministri Esteri si incontreranno domani (2)

- Gli Stati Uniti hanno sollecitato Giappone e Corea del Sud a valutare la firma di un “accordo di sospensione” delle dispute diplomatiche e commerciali, che dia tempo ai due paesi di organizzare un confronto negoziale prima dell’ulteriore precipitare delle relazioni tra i due vicini asiatici. Lo hanno riferito fonti governative alla stampa Usa, in concomitanza con l’annuncio, da parte del segretario di Stato Mike Pompeo, che terrò un incontro a tre con gli omologhi di Giappone e Corea del Sud, Taro Kono e Kang Kyung-wha, a margine di incontri regionali in programma questa settimana in Thailandia, nel tentativo di disinnescare le tensioni tra i due paesi alleati degli Usa. Gli analisti internazionali osservano con attenzione i tentativi degli Usa di mediare la crisi in vista di venerdì, 2 agosto, quando il governo giapponese deciderà se rimuovere la Corea del Sud dalla “lista bianca” dei paesi che godono di trattamenti commerciali preferenziali, specie per quanto riguarda le esportazioni tecnologiche con potenziali implicazioni per la sicurezza nazionale. (segue) (Fim)