Giappone-Corea del Sud: ministri Esteri si incontreranno domani (5)

- “La Corea del Sud è il principale esportatore di semiconduttori. Le misure giapponesi danneggeranno paesi terzi, ha argomentato Kim Seung-ho, viceministro per gli affari multilaterali e legali presso il ministero del Commercio sudcoreano. La delegazione di Tokyo ha replicato che i controlli alle esportazioni sono legati a ragioni di sicurezza, e che pertanto “non è appropriato” che se ne occupi l’Omc. Il Consiglio generale dell’Organizzazione si occupa solitamente di questioni commerciali generiche, e non di dispute bilaterali; il Consiglio ha però acconsentito a discutere i controlli alle esportazioni di Tokyo ieri, dopo una campagna di pressione da parte di Seul. Il governo sudcoreano ha annunciato ieri, 24 luglio, di aver proposto un dialogo bilaterale con Tokyo per far fronte alla controversia. (segue) (Fim)