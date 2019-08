Giappone-Corea del Sud: ministri Esteri si incontreranno domani (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha frattanto respinto la richiesta della Corea del Sud di organizzare un secondo colloquio di lavoro in merito ai controlli ad alcune esportazioni tecnologiche verso Seul imposti da Tokyo. In un contesto di fortissima tensione diplomatica, il governo giapponese ha giudicato impossibile un secondo confronto diretto entro la giornata di oggi, come richiesto dalla Corea del Sud, specie dopo che i due paesi si sono scambiati vicendevoli accuse di aver fornito un resoconto errato del precedente incontro, tenuto da funzionari dei due paesi lo scorso venerdì, 12 luglio. “La relazione di fiducia è stata infranta”, ha commentato un funzionario del ministero dell’Economia, del commercio e dell’industria giapponese citato dall’agenzia di stampa “Kyodo”. Secondo fonti citate dall’agenzia, il ministero intende rispondere ad eventuali richieste e domande di Seul via email o tramite altri metodi indiretti, anziché tramite un faccia a faccia tra funzionari. (segue) (Fim)