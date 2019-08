Imprese: Mitsubishi assemblerà auto ibride in Thailandia

- Mitsubishi Motors produrrà auto ibride plug-in in Thailandia a partire dall’inizio del 2021. Lo ha annunciato ieri il presidente della casa automobilistica giapponese, Osamu Masuko, ricordando che ad oggi Mitsubishi non ha mai assemblato auto ibride al di fuori del Giappone. Mitsubishi investirà circa 92 milioni di dollari per la linea di produzione presso uno stabilimento a Laem Chabang, nella provincia thailandese di Chonburi. Lo stabilimento produrrà la versione ibrida del fuoristrada Outlander. L’industria dell’auto si aspetta una progressiva diffusione dell’elettromobilità nel Sud-est asiatico; Mitsubishi inizierà dalle ibride plug-in, che non sono vincolate dalla rete infrastrutturale ancora embrionale della regione né dalla capacità delle batterie. (Git)