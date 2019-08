Corea del Sud: esportazioni in calo per l’ottavo mese consecutivo

- Le esportazioni della Corea del Sud hanno segnato una contrazione dell’11 per cento annuo a luglio, cedendo terreno per l’ottavo mese consecutivo a causa delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina – principali partner commerciali di Seul – e della stagnazione del mercato globale dei semiconduttori. Le esportazioni sono ammontate a 46,14 miliardi di dollari a luglio, in calo rispetto ai 51,8 miliardi di dollari di luglio 2018, secondo i dati forniti dal ministero del Commercio sudcoreano. Le esportazioni di semiconduttori, in particolare, ha registrato un crollo del 28,1 per cento su base annua, mentre le esportazioni di prodotti petroliferi sono calate del 12,4 per cento. Le importazioni sono calate a loro volta del 2,7 per cento, a 43,7 miliardi di dollari. A luglio l’attivo della bilancia commerciale sudcoreana è dunque ammontato a 2,44 miliardi di dollari, in attivo per il 90mo mese consecutivo. (segue) (Git)