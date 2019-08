Corea del Sud: esportazioni in calo per l’ottavo mese consecutivo (2)

- La produzione industriale della Corea del Sud è calata dello 0,7 per cento nel mese di giugno rispetto a maggio, principalmente a causa del minor contributo del settore dei servizi. Lo certificano i dati pubblicati oggi dall’ente statistico ufficiale di quel paese, Statistics Korea. A giugno la produzione del settore dei servizi ha registrato una contrazione dell’1 per cento su base mensile, mentre la produzione di semiconduttori ha registrato un rimbalzo: più 4,6 per cento. L’output industriale è calato dell’1,1 per cento su base annua. Le vendite al dettaglio sono calate dell’1,6 per cento su base mensile, anche se il dato rappresenta un incremento dell’1,2 per cento rispetto a giugno 2018. Gli investimenti in beni fissi sono aumentati dello 0,4 per cento rispetto a maggio, per effetto delle maggiori importazioni di macchinari per la produzione di semiconduttori: le aziende sudcoreane ne hanno importati per 39,4 milioni di dollari a giugno, rispetto ai 34,2 milioni di dollari del mese precedente e ai 59 milioni di dollari di giugno dello scorso anno. (segue) (Git)