Corea del Sud: esportazioni in calo per l’ottavo mese consecutivo (4)

- La Banca di Corea ha tagliato il suo tasso di riferimento dall’1,75 all’1,5 per cento la scorsa settimana, nel tentativo di sostenere l’economia nazionale in un contesto di depressione delle esportazioni dovuto alle tensioni commerciali tra Usa e Cina, e al rallentamento della prima economia asiatica. La banca centrale ha dunque cambiato direzione, dopo aver aumentato il tasso chiave di 25 punti base lo scorso novembre, portandolo appunto all’1,75 per cento. L’intervento della Banca di Corea è in linea con quelli delle banche centrali di Australia, India, Malesia, Filippine e altri paesi, che hanno abbassato i tassi di riferimento nei mesi scorsi. La banca centrale dell’Indonesia dovrebbe effettuare una misura analoga nella giornata di oggi, mentre il presidente della Federal Reserve statunitense, Jerome Powell, ha anticipato un possibile taglio dei tassi alla fine di questo mese. Gli analisti si aspettano che la banca di Corea effetti un ulteriore intervento di taglio del tasso chiave entro la fine del 2019, anche in risposta all’aumento del tasso di disoccupazione nel paese. (segue) (Git)