Corea del Sud: esportazioni in calo per l’ottavo mese consecutivo (5)

- Le esportazioni della Corea del Sud hanno registrato una ulteriore contrazione nei primi dieci giorni di luglio: meno 2,6 per cento su base annua. L’industria elettronica, pilastro dell’export sudcoreano, è ancora una volta la principale responsabile della contrazione, a causa delle minori spedizioni di semiconduttori verso mercati chiave come la Cina. Tra l’1 e il 10 luglio il paese ha esportato beni per 13,6 miliardi di dollari, contro i 13,9 miliardi dello stesso periodo del 2018, secondo i dati pubblicati dall’agenzia delle dogane sudcoreana. Le esportazioni di semiconduttori e derivati del petrolio, in particolare, sono calate rispettivamente del 25 e del 3 per cento. Di contro, le esportazioni di automobili e sistemi per le comunicazioni hanno segnato incrementi del 24,2 e del 18,9 per cento. Le esportazioni verso gli Stati Uniti sono aumentate dell’11,2 per cento, mentre quelle verso la Cina sono calate del 13,2 per cento. Nei primi 10 giorni di luglio la Corea del Sud ha importato merci per 15,5 miliardi di dollari, in aumento del 4 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. (segue) (Git)