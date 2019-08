Cina-Usa: commercio, colloqui Shanghai enfatizzano divisioni

- I colloqui di alto livello tenuti dalle delegazioni commerciali di Cina e Stati Uniti a Shanghai si sono conclusi ieri, 31 luglio, senza alcun annuncio dettagliato di accordi per l’acquisto di prodotti commerciali da parte della Cina, o per l’allentamento delle sanzioni statunitensi al colosso delle comunicazioni cinese Huawei Technologies. I due paesi dovrebbero organizzare una nuova sessione di colloqui negli Stati Uniti, il prossimo settembre, ma permangono profonde divisioni su temi quali i sussidi di Stato concessi dalla Cina alle aziende domestiche. Dopo l’incontro, l’agenzia di Stampa ufficiale cinese, “Xinhua”, ha riferito che “le due parti hanno condotto scambi trasparenti, efficienti, costruttivi e approfonditi”, discutendo tra le altre cose il possibile aumento degli acquisti di prodotti agricoli Usa da parte della Cina, e “condizioni favorevoli” che Washington dovrebbe offrire in cambio di tale concessione. L’agenzia di stampa non ha fatto menzione di alcun progresso concreto. Anche la portavoce della Casa Bianca, Stephanie Grisham, ha parlato di un incontro “costruttivo”, aggiungendo che la Cina aumenterà gli acquisti di prodotti agricoli Usa, ma senza fornire dettagli in proposito. (segue) (Cip)