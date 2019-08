Cina-Usa: commercio, colloqui Shanghai enfatizzano divisioni (3)

- Il presidente Usa, Donald Trump, necessita di risultati per gli agricoltori statunitensi, che costituiscono una sua fondamentale base di consenso in vista delle elezioni presidenziali del 2020, e che non a caso sono stati i principali bersagli delle misure ritorsive cinesi contro i dazi Usa. Nei giorni scorsi Trump ha allentato la pressione su questo fronte ottenendo l’approvazione di un nuovo pacchetto di aiuti miliardari ai produttori agricoli colpiti dal blocco delle importazioni cinesi. Nel frattempo, si intensifica anche la pressione politica a carico del presidente cinese Xi Jinping. Il prossimo mese, infatti, si terrà presso la località marittima di Beidaihe l’annuale ritiro estivo dei leader ed ex leader del partito comunista cinese, che già lo scorso anno era coinciso con l’emersione di forti malumori per la gestione della crisi commerciale da parte del presidente Xi. (segue) (Cip)