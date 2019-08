Cina-Usa: commercio, colloqui Shanghai enfatizzano divisioni (5)

- Domenica scorsa i media di stato cinesi hanno affermato che il paese ha importato diversi milioni di tonnellate di fagioli di soia dalla Cina dalla fine di giugno, quando i leader dei due paesi – Donald Trump e Xi Jinping – si sono incontrati a margine del summit G20 ad Osaka, ed hanno concordato il rilancio dei negoziati commerciali bilaterali. Il conflitto commerciale tra le due maggiori economie del pianeta ha causato il blocco quasi totale delle importazioni di prodotti agricoli Usa da parte della Cina, cui Pechino ha imposto dazi del 25 per cento. Il ripristino di queste importazioni sarebbe una delle condizioni concordate dai due leader sul piano verbale per giungere al riavvio dei negoziati, e nelle scorse settimane Washington ha contestato a Pechino di non aver dato seguito a tale accordo. Secondo l’emittente televisiva cinese Cctv, che ha citato la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, dal 19 luglio scorso la Cina ha ripreso le importazioni di soia, ma anche di cotone, carne suina, sorgo e altri prodotti agricoli dagli Usa. (segue) (Cip)