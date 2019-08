Cina-Usa: commercio, colloqui Shanghai enfatizzano divisioni (7)

- L’Amministrazione generale delle dogane cinese ha inoltre approvato lo scorso venerdì, 26 luglio, l’importazione di soia dall’intero territorio della Russa. La portavoce del ministero degli Esteri cinese ha evitato ieri qualunque commento in merito alle discrepanze nei quantitativi di soia acquistati dalla Cina, ma si è premurata di affermare che Pechino conta sul rispetto da parte degli Usa degli impegni reciprocamente assunti nelle scorse settimane. Gli Usa, nel frattempo, non hanno allentato le sanzioni a carico del colosso dell’elettronica cinese per le comunicazioni Huawei, nonostante la possibilità in tal senso suggerita dal presidente Trump e dal segretario del Commercio Usa, Wilbur Ross, che nei giorni scorsi ha illustrato alcuni dettagli del nuovo regime applicato all’azienda, sottolineando come questa resti a tutti gli effetti nella “lista nera” del dipartimento del Commercio. (segue) (Cip)