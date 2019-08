Cina-Usa: commercio, colloqui Shanghai enfatizzano divisioni (8)

- Washington starebbe valutando il via libera alla fornitura a Huawei di componenti elettronici Usa generici e dallo scarso contenuto tecnologico, ma i legislatori dei partiti Repubblicano e Democratico si sono espressi con decisione contro qualsiasi allentamento del regime sanzionatorio a carico dell’azienda cinese. Al momento gli Usa consentono ancora l’esportazione a Huawei di componenti necessarie al mantenimento delle reti mobili, sulla base di una moratoria temporanea che scadrà però il prossimo 19 agosto. Washington intende annunciare una nuova cornice per le forniture di componenti e servizi a Huawei entro quella data; Pechino starebbe invece soppesando il blocco completo delle importazioni di prodotti agricoli Usa in assenza di aperture in favore del suo campione tecnologico. Il governo cinese ha inoltre rifiutato, almeno sino a questo momento, di scendere a patti in merito ai sussidi industriali e ad altre politiche ritenute cruciali per il modello cinese di capitalismo di Stato. (segue) (Cip)