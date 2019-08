Cina-Usa: commercio, colloqui Shanghai enfatizzano divisioni (9)

- La difficoltà del quadro negoziale emerge dal fatto che i colloqui di alto livello a Shanghai sono serviti anzitutto a stabilire se recuperare parte degli accordi delineati in lunghi mesi di negoziati, che avevano portato, prima dello stallo dello scorso maggio, a definire il “90 per cento” di un accordo commerciale; o se ricominciare invece da zero. Il direttore del consiglio economico nazionale Usa, Larry Kudlow, ha espresso scetticismo venerdì scorso, in vista dei colloqui: “Non mi aspetterei alcun grande accordo”, ha detto il consigliere del presidente Trump. La Cina celebrerà il suo 70mo anniversario il 1° ottobre prossimo, e sino ad allora il presidente Xi opterà probabilmente per una tattica attendista, evitando impegni o decisioni potenzialmente controverse. E’ quanto affermato anche da una fonte governativa cinese citata dalla stampa di quel paese: “Non possiamo permetterci alcun compromesso sino ad ottobre, e probabilmente non ci saranno progressi significativi nei colloqui (sino ad allora), ha spiegato la fonte. A quel punto, Pechino potrebbe decidere di attendere ulteriormente, per verificare se Trump riuscirà ad ottenere il secondo mandato presidenziale nel 2020. (Cip)