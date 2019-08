Corea del Nord: Kim Jong-un ha assistito la lancio di un nuovo tipo di razzo

- I media di Stato della Corea del Nord hanno confermato oggi il lancio di proiettili d’artiglieria dalle coste orientali del paese ieri, 31 luglio, precisando che si è trattato del collaudo di un nuovo tipo di sistema lanciarazzi guidati multiplo, cui ha assistito personalmente il leader nordcoreano, Kim Jong-un. Secondo l’agenzia di stampa “Korean Central News Agency” (“Kcna”), il leader nordcoreano ha “espresso soddisfazione per il risultato” del test. Contrariamente al test del 25 luglio scorso, dunque, quello di ieri non avrebbe implicato missili balistici a corto raggio, e non prefigurerebbe dunque una violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu a carico di Pyongyang. Secondo “Kcna”, il nuovo sistema lanciarazzi “giocherà un ruolo di primo piano nelle operazioni militari terrestri” della Corea del Nord. L’agenzia di stampa non ha menzionato direttamente le esercitazioni congiunte che Stati Uniti e Corea del Sud effettueranno dal 5 al 20 agosto prossimi, e che Pyongyang ha più volte denunciato nelle ultime settimane. (segue) (Git)