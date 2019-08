Imprese: Hitachi ottiene contratto da 490 milioni di dollari per treni veloci britannici

- L’azienda giapponese Hitachi fornirà al Regno Unito una flotta di 165 treni diesel-elettrici ad alta velocità, una commessa del valore di 400 milioni di sterline (488 milioni di dollari) che l’azienda ha annunciato formalmente nella giornata di ieri. I nuovi treni serviranno la regione delle Midlands Orientali a partire dal 2022, collegando a Londra città come Sheffield, Nottingham e Leicester. L’ordine è stato assegnato all’unità locale di Hitachi, Hitachi Rail. I treni, i cui motori, secondo Hitachi, vanteranno emissioni inquinanti ridotte del 90 per cento rispetto ai convenzionali treni diesel-elettrici, verranno affidati in leasing all’unità di leasing dell’operatore ferroviario Abellio Uk, Rock Rail. I treni viaggeranno come unità di cinque vagoni, e raggiungeranno una velocità massima di 200 chilometri orari. (Git)