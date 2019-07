Kosovo: leader Ldk Mustafa, vinceremo elezioni a settembre (3)

- "La Lega democratica del Kosovo non accetterà di formare un governo tecnico e non si alleerà mai con il Partito democratico del Kosovo", ha dichiarato nei giorni scorsi il capo gruppo in parlamento dell'Ldk, Avdullah Hoti, sottolineando che da tempo il maggiore partito di opposizione chiedeva elezioni anticipate e questo deve essere lo scenario verso cui andrà il Kosovo dopo le dimissioni da premier di Ramush Haradinaj. Secondo Hoti, il governo Haradinaj aveva già "perso legittimità" per cui l'unica strada sono "elezioni libere". L'esponente dell'Ldk ha quindi invitato il presidente Hashim Thaci ad avviare le consultazioni con i partiti politici per fissare una data per le elezioni anticipate. (segue) (Kop)