Nato: Stoltenberg, assistiamo a fine Inf, serve forte unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sta vedendo la fine del trattato Inf e dunque c'è bisogno di una forte unità della Nato. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel punto stampa dopo il suo incontro con il ministro tedesco della Difesa, Annegret Kramp-Karrenbauer. "Vorrei prima congratularmi con te per la tua nomina a ministro della Difesa della Germania", ha detto Stoltenberg che ha sottolineato il "forte sostengo personale" alla Alleanza da parte del neo ministro. "La Germania è stata per molti anni un convinto sostenitore della Nato e voi contribuite alla Nato in molti modi diversi. La Germania guida il gruppo di battaglia della Nato in Lituania, è una delle nazioni leader in Afghanistan e partecipa alle operazioni marittime della Nato e in molte altre missioni e attività tra cui il Kosovo nei Balcani", ha spiegato il segretario generale. (segue) (Beb)