Uruguay: rapporto Cepal, economia in crescita dello 0,3 per cento nel 2019 (2)

- Si prevede infatti che il progetto di Upm da solo avrà un impatto in termini di un aumento fino al 2 per cento del Pil e che sarà in grado di generare 4000 posti di lavoro nella fase di costruzione della fabbrica ed altrettanti una volta completata, senza contare l'importante volume di indotto che si verrà a creare. A livello regionale secondo la Cepal l'economia dell'America latina e dei Caraibi crescerà dello 0,5 per cento nel 2019, frenata soprattutto dalla debole performance economica di Brasile e Messico. La Commissione ha rivisto al ribasso le stime di crescita in 15 dei 20 paesi della regione. Ad aprile l'organismo aveva previsto per quest'anno una crescita economica regionale dell'1,3 per cento. (Abu)