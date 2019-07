Terrorismo: stampa Usa, morto il figlio di Osama Bin Laden (2)

- Hamza bin Laden sarebbe stato ucciso prima che il dipartimento di Stato Usa annunciasse a febbraio una ricompensa da 1 milione di dollari in cambio di informazioni su dove si trovasse. Lo stesso presidente Donald Trump si è rifiutato oggi, 31 luglio, di commentare le indiscrezioni della stampa alla Casa Bianca. “Non voglio commentarlo. Non voglio commentare questo", ha detto. L'ultima dichiarazione pubblica conosciuta di Hamza bin Laden, rilasciata da al Qaeda nel 2018, includeva minacce contro l'Arabia Saudita, nella quale invitava la popolazione della penisola arabica a ribellarsi. (Was)