Brasile: Bolsonaro firma contratto per avvio costruzione ferrovia nord-sud (3)

- La ferrovia nord-sud è stata progettata come una sorta di spina dorsale del trasporto ferroviario brasiliano ed è considerata uno dei principali progetti per la distribuzione della produzione agricola nel paese. L'aspettativa è che, una volta collegato il territorio nazionale, aiuti a ridurre il costo del trasporto merci in tutto il paese. La ferrovia, che di fatto taglia in due il paese, è un progetto che va avanti da oltre 30 anni. La costruzione della ferrovia è iniziata nel 1987. Quella di oggi è la prima asta ferroviaria governativa in oltre dieci anni. L'ultima concessione ferroviaria era stata appaltata nel 2007, quando la società Vli vinse il bando relativo al tratto ferroviario da 1550 chilometri tra i municipi di Porto Nacional ad Açailandia, nello stato del Maranhao, attualmente ultimato e pronto all'uso. Il secondo tratto da 682 chilometri che collega i municipi di Ouro Verde, nello stato del Goias e Estrela d'Oeste a San Paolo, è attualmente in costruzione. (Brb)